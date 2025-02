Prefeitura de Guarulhos orienta sobre prevenção à leptospirose durante o período de chuvas

- PUBLICIDADE -





As enchentes registradas em Guarulhos nos últimos dias não causaram apenas prejuízos materiais, mas também acenderam um alerta sobre o risco da leptospirose. Causada pela bactéria Leptospira e transmitida pelo contato com água ou lama contaminada pela urina de roedores, a doença pode evoluir a complicações graves. Em 2024 o município registrou 13 casos confirmados, com dois óbitos. Já em 2025, até o momento, três casos foram confirmados, também resultando em duas mortes. Para evitar novas infecções a Prefeitura de Guarulhos reforça a importância da prevenção.

Entre as principais recomendações estão não nadar, tomar banho ou beber água doce de fonte que possa estar contaminada pela água da inundação ou pela urina de animais, se possível cobrir cortes ou arranhões com bandagens à prova d´água, se precisar ficar na água utilizar botas e luvas para reduzir o contato com a água contaminada e tratar a água antes do consumo, fervendo ou utilizando hipoclorito de sódio.

Os principais sintomas da leptospirose incluem febre alta de início súbito, dor de cabeça, dores musculares (especialmente na panturrilha), náuseas, vômitos e cansaço. Em casos mais graves podem ocorrer complicações como sangramentos e insuficiência renal. Como os sinais podem ser semelhantes aos de outras doenças, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações. Os sintomas podem aparecer de um a 30 dias após o contato, sendo mais frequentes entre sete e 14 dias.

A Secretaria da Saúde orienta que, ao apresentar sintomas compatíveis, a pessoa procure imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação médica. O diagnóstico é feito por exames de sangue específicos e o tratamento pode incluir antibióticos e medidas de suporte.

Outras ações importantes para evitar a doença incluem lavar as mãos com água tratada antes de manipular alimentos, desinfetar objetos e superfícies após enchentes utilizando uma solução de água sanitária (um litro para cada cinco litros de água) e entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone 2436-3666 caso haja avistamento de roedores.

Mais informações podem ser obtidas na “Nota informativa: Recomendações e Orientações para o Período Sazonal da Leptospirose”, disponível no site da Prefeitura: www.guarulhos.sp.gov.br/notas-e-alertas.