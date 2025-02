Prefeitura dialoga com empresas sobre parcerias para capacitar jovens de Guarulhos

- PUBLICIDADE -





A Subsecretaria da Juventude de Guarulhos se reuniu nesta quinta-feira (13) com representantes das empresas que desenvolvem trabalhos com tecnologia – 3D Appications, Curto Circuito e Fábrica de Nerdes – para discutir futuras parcerias voltadas à capacitação de jovens do município.

De acordo com o subsecretário Joás Rodrigues, ouvir as pessoas e as instituições que já possuem essa experiência é fundamental na construção de propostas concretas. “O conhecimento dessas pessoas e instituições que há bastante tempo trabalham com tecnologia na cidade, em diversos âmbitos, é fundamental para nos ajudar a construir o melhor caminho para aproximar a tecnologia dos nossos jovens”, destacou o gestor.

A proposta é desenvolver uma ação intersetorial com a participação de especialistas externos, conforme o compromisso da atual gestão de buscar parcerias para a ampliação de ações e programas para a juventude de Guarulhos.