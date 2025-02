Prefeitura promove curso de informática básica para mulheres

- PUBLICIDADE -





Na última terça-feira (11) 26 mulheres participaram da primeira aula do curso gratuito de informática básica oferecido pela Prefeitura de Guarulhos na Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão. A formação é coordenada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres e tem carga de 22 horas, sendo que as aulas ocorrem às terças e quintas-feiras em dois horários no período da manhã.

“A capacitação da mulher é uma ferramenta essencial para a evolução individual, social e econômica. Quando mulheres têm acesso à educação, treinamento profissional e oportunidades de liderança, elas não apenas transformam suas próprias vidas, mas também impactam positivamente suas comunidades e a sociedade como um todo”, afirmou a subsecretária Vanessa de Jesus.

Ministrado por um professor voluntário, o curso aborda assuntos como introdução ao Libre Office, formatação de texto, criação de documentos e de planilhas, elaboração de slides com textos, imagens e efeitos, entre outros.

A aluna Darty da Conceição Stevam Gomes da Silva, de 65 anos, aprovou a iniciativa. “Gostei muito da primeira aula. Eu tenho um pouco de conhecimento e aproveitei para tirar algumas dúvidas. O professor é muito atencioso e o ambiente é bom”, disse a moradora do Parque Santo Antonio.

O município possui cinco Casas e Espaços da Mulher Clara Maria distribuídos por diferentes regiões, que oferecem diversos cursos, palestras e oficinas às mulheres, prioritariamente às que estão em situação de vulnerabilidade social, visando à geração de renda para autonomia financeira, ao acolhimento e ao encaminhamento para outros serviços de que possam necessitar. Os endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.