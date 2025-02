Defesa Civil alerta sobre a chegada de frente fria e chuvas a Guarulhos

- PUBLICIDADE -





A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos informa que uma massa de ar frio proveniente do Oceano Atlântico se aproxima do Estado. A imagem de satélite mostra o posicionamento da frente fria próxima ao litoral. Esse sistema provocará condições para chuvas intensas nos períodos da tarde e noite desta sexta-feira (14) na capital, na região metropolitana, na Baixada Santista, no litoral norte e nos vales do Ribeira e do Paraíba.

A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamento devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais como deslocamentos de terra, estalos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.