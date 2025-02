Prefeitura inicia a entrega de leite para os 115 mil alunos da rede municipal

- PUBLICIDADE -





A Secretaria de Educação de Guarulhos deu início nesta semana à entrega de leite para os 115 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte do compromisso da administração municipal com a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, contribuindo para um melhor desempenho escolar e a qualidade de vida ao longo do ano letivo.

A entrega de um pacote de leite em pó de 800g acontece mensalmente aos alunos, incluindo aqueles com restrições alimentares, como a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. Nesses casos o leite é substituído por fórmulas de soja, de arroz ou zero lactose. Além disso, há a distribuição de fórmula específica para crianças menores de um ano.

“Estamos trabalhando intensamente para garantir um atendimento de qualidade às crianças, cumprindo os prazos para que o leite chegue aos nossos alunos. Essa entrega beneficia todas as crianças da rede própria e das instituições parceiras, sempre com o objetivo de promover o bem-estar dos estudantes ao longo de toda a sua trajetória escolar”, ressaltou o secretário de Educação, Silvio Rodrigues.

Vitor Eduardo da Silva, de dez anos, celebrou ao receber o leite. “Eu tomo bastante leite durante o dia. De manhã antes da escola, à tarde, à noite e até de madrugada quando eu acordo. Pode ser quente ou gelado, eu tomo de qualquer jeito”, contou o aluno do 5º ano, ressaltando a importância da iniciativa da Prefeitura.

A distribuição referente ao mês de fevereiro será realizada nas próprias unidades escolares, conforme o cronograma definido pela Secretaria de Educação.

Escolas da rede própria: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11974/inline/

Escolas da rede parceira: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11975/inline/