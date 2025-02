GCM visita escolas da Prefeitura e inicia projeto de prevenção às drogas

- PUBLICIDADE -







Agentes do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard) da Guarda Civil Municipal (GCM) iniciaram nesta terça-feira (18) os cursos de prevenção às drogas aos alunos da 5ª série das Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs). Neste primeiro semestre de 2025 os atendimentos estarão concentrados nos alunos com faixa etária entre dez e 11 anos.

Em quase 19 anos de atividades o projeto Guard já prestou mais de 350 mil atendimentos nos cursos de prevenção ao uso de entorpecentes, que incluem práticas de cidadania, de enfrentamento ao bullying e de combate à violência e à criminalidade. Os encontros serão semanais em cada escola até o final do mês de abril, com previsão de formatura de aproximadamente três mil alunos em eventos programados para os meses de maio e junho.

As formaturas são verdadeiras festas organizadas pela direção das escolas, as quais reúnem os pais e responsáveis, que participam dos eventos com os seus filhos, diplomados nos cursos de prevenção. Coordenador do projeto, o GCM classe distinta Washington Santana destacou a importância dessa parceria com as escolas. “Queremos prepará-los e fortalecê-los para dizer não às drogas e, assim, seguirem uma vida próspera e feliz”, salientou.