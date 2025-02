Prefeitura divulga o calendário das Olimpíadas Colegiais Guarulhenses

- PUBLICIDADE -







A 53ª edição das Olimpíadas Colegiais Guarulhense (OCG) terá sua abertura no dia 30 de agosto, em local ainda a ser definido pela Prefeitura, enquanto que o encerramento será em 13 de setembro. O lançamento do regulamento deve acontecer no dia 3 de abril e as inscrições ocorrerão de 5 de maio a 6 de junho. Os congressos técnicos terão duas datas: 3 de abril e 13 de junho. O primeiro boletim tem previsão de publicação no dia 1º de agosto.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, falou sobre a iniciativa. “Começamos o planejamento do evento e já definimos algumas datas para fomentar a participação das instituições de ensino, possibilitando tempo hábil para a organização de todos que pretendem fazer parte da competição”.

A OCG é o principal evento esportivo voltado para os estudantes da cidade. Essa competição tem como finalidade desenvolver um torneio esportivo entre as instituições de ensino, estimulando a interação entre os alunos e favorecendo a conexão entre estudantes, instituições e a comunidade local.

Para obter mais informações os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].