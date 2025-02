Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos em espaços educacionais na próxima segunda

- PUBLICIDADE -







Entre os dias 24 e 28 de fevereiro a Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para cursos gratuitos nos CEUs da cidade, no Parque Júlio Fracalanza, no Adamastor, no Cemear e no Cemea Chico Mendes. A iniciativa oferece mais de 40 mil vagas entre cursos e oficinas, divididos em 17 polos de atendimento.

Nesse período os interessados podem realizar a matrícula pessoalmente na unidade do curso escolhido, das 8h às 17h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

A distribuição de senha em cada um dos espaços acontecerá a partir das 7h e o início do atendimento será às 8h. A única exceção é o CEU Vila São Rafael, cujo período de inscrições será divulgado posteriormente.

Para viabilizar as inscrições com mais rapidez, as matrículas para os cursos devem ser feitas por modalidade, de acordo com o seguinte cronograma de datas: ginásticas (segunda-feira, dia 24), arte e tecnologias (terça-feira, dia 25), línguas (quarta-feira, dia 26), lutas e danças (quinta-feira, dia 27) e esportes de quadra (sexta-feira, dia 28).

As matrículas para todas as modalidades do projeto EducaDança no CME Adamastor serão divididas de acordo com a faixa etária e acontecem no dia 27 de fevereiro para idades de quatro a 17 anos e no dia 28 para pessoas a partir de 18 anos.

Para conferir a grade completa de cursos acesse https://bit.ly/cursosceus_2025.