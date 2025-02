Inscrição para a venda de pescados na Semana Santa termina na próxima terça

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos receberá até a próxima terça-feira (25) as inscrições para o comércio eventual de pescados na Semana Santa. São 27 vagas para os mais diversos bairros da cidade e as vendas acontecem nos dias 17, 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Os interessados devem reunir documentos como cópia da licença vigente de funcionamento a título precário do equipamento regularizado, expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SDU (feiras livres, varejões e comboios), cópia vigente do alvará sanitário expedido pelo DHPS, cópia do RG e do CPF do titular e cópia do comprovante de residência (água, luz, ou telefone) não superior a 90 dias, além do requerimento padrão devidamente preenchido com a indicação do ramo de atividade pretendido (pescados ou verduras).

O pedido deverá ser protocolado na Rede Fácil por meio do portal digital (https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br) ou presencialmente mediante agendamento (https://facilagendamento.guarulhos.sp.gov.br). É importante que a inscrição esteja identificada com o processo SEI nº 1116.2025/0000119-0.

O sorteio das vagas acontecerá no dia 10 de março de 2025, às 10h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (avenida Tiradentes, 3.198, Jardim Bom Clima). É obrigatória a presença dos inscritos ou de um representante munido de procuração com firma reconhecida.

As informações completas podem ser conferidas no edital nº 001/2025-SDU04.02, publicado no dia 31 de janeiro do Diário Oficial de Guarulhos.

Confira os endereços disponíveis

1 – Rua Juarez Távora – Jardim São João;

2 – Praça Prefeito Felício Antônio Alves – Pimentas;

3 – Praça Nossa Senhora Aparecida – Jardim Vila Galvão;

4 – Rua São Geraldo, em frente à padaria Quero Pão – Jardim São Paulo;

5 – Avenida Rio Real – Parque São Luiz;

6 – Avenida Norte-Sul – ao lado da Escola Estadual Rafael Rodrigues Filho Prefeito – Conjunto Marcos Freire;

7 – Rua Carmela Thomeu – Vila Carmela;

8 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo à Igreja São João Batista – Cocaia;

9 – Rua Cachoeira com rua Teixeira Mendes – Jardim Moreira;

10 – Avenida José Rangel Filho, ao lado da padaria Rainha – Jardim Ponte Alta;

11 – Rua Belo Campo com rua Ipecaetá, 403 – Jardim Presidente Dutra;

12 – Praça Cândido Portinari – Jardim Munhoz;

13 – Estrada do Elenco, 529, esquina com avenida Silvestre Pires de Freitas – Jardim Paraíso;

14 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, praça dos Aviadores – Cocaia;

15 – Avenida Jurema, 695 – em frente à padaria;

16 – Rua Flávio de Carvalho, praça Monte Carmelo – Jardim Monte Carmelo;

17 – Rua Mineira, em frente à padaria Primavera – Itapegica;

18 – Rua Moreno – Jardim Santo Afonso;

19 – Rua João Alves da Silva – Jardim Maria Dirce;

20 – Rua Glauco Antônio Galli – Jardim Palmira;

21 – Avenida Joaquina de Jesus, próximo à praça Oito de Dezembro – Taboão;

22 – Rua Belo Horizonte – Parque Jandaia;

23 – Praça Estrela, na avenida Belo Horizonte – Cidade Soberana;

24 – Rua Marcolina Moreira – Vila Moreira;

25 – Avenida Avelino Alves Machado – Jardim Pinhal;

26 – Terminal Rodoviário São João;

27 – Terminal Rodoviário Pimentas.

Taxas

Pescados: R$ 124,85

Verduras: R$ 119,53