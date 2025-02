Prefeitura prepara caminhos alternativos de trânsito durante evento privado no sábado na região central

A Prefeitura de Guarulhos mobiliza as equipes de trânsito para apoiar os motoristas neste sábado (22), a partir das 10 horas, com caminhos alternativos na região da avenida Paulo Faccini, que será interditada para a realização de um evento privado.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), por meio de seus agentes de trânsito, proporcionará o controle do fluxo de veículos pelas ruas próximas à avenida Paulo Faccini (veja abaixo as vias que serão interditadas).

As interdições visam ajudar a população que deseja acessar os serviços da região central, como supermercados e hospitais.

Confira as vias que serão interditadas:

Avenida Monteiro Lobato com a avenida Papa Pio XII

Os motoristas que precisarem acessar o centro deverão seguir no sentido avenida Papa Pio XII até à avenida Tiradentes, entrar na avenida Dr. Renato de Andrade Maia, acessar à avenida Papa João XXIII e seguir até à avenida Salgado Filho.

Acesso ao Hospital São Luiz

Bloqueio na avenida Tiradentes com a avenida Dr. Renato de Andrade Maia com trânsito local para o hospital

Acesso ao Supermercado Barbosa, Igreja Universal e Helbor Patteo Bosque Maia

Os motoristas deverão acessar a avenida Capitão Gabriel e seguir até a rua Sede de Setembro. Acessar à rua João Gonçalves e seguir até a avenida Tiradentes, acessar à rua Maria de Castro Mesquita e em seguida à rua Soldado Ermínio Cardoso.

Bloqueio Centro/Bairro

Os motoristas deverão acessar à avenida Capitão Gabriel e seguir até a rua Sete de Setembro, cruzar a rua João Gonçalves no sentido rua Diogo de Farias. Acessar à rua Presidente Prudente seguindo até à avenida Monteiro Lobato, acessar à rua Francisco de Paula Santana e, em seguida, pegar a avenida Antônio de Souza no sentido bairro.