Equipes de vôlei adaptado se preparam para os Jogos da Melhor Idade

Nesta sexta-feira (21) as equipes masculinas de vôlei adaptado de Guarulhos receberam times de São Bernardo do Campo para amistosos em preparação para os Jogos da Melhor Idade (Jomi).

O time guarulhense do 60+ venceu por 3 a 0, enquanto que o time 70+ perdeu por igual placar. As disputas aconteceram no ginásio do CSE João do Pulo, no Jardim Divinolândia.

As equipes se preparam para a fase regional dos Jogos da Melhor Idade, que está prevista para acontecer entre os dias 29 de abril e 6 de maio, mas a sede ainda não foi definida.