Operação da Lei Seca fiscaliza 676 condutores em Guarulhos

Em virtude dos festejos de pré-carnaval, a Prefeitura de Guarulhos, por meio do Grupo de Segurança Viária, reuniu as forças de segurança na noite de sexta-feira (21) para a realização de mais uma edição da Operação Integrada da Lei Seca. Foram fiscalizados 676 condutores em pontos de bloqueio no km 223 da rodovia Presidente Dutra, no km 32 da rodovia Ayrton Senna e na rua Araguatins, no Picanço.

A operação resultou em 190 autuações, sendo que 23 foram pela recusa em realizar o teste do bafômetro e 167 por diversos motivos, tais como licenciamento atrasado, má conservação do veículo, entre outros. Foram recolhidos seis veículos ao pátio.

“Essas operações têm por objetivo combater o índice de acidentes no trânsito neste período do Carnaval. Queremos, sobretudo, garantir a segurança tanto de motoristas quanto da população”, disse o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), João Araújo.

A blitz contou com a participação de agentes da STMU, da Polícia Municipal e das polícias Militar, Militar Rodoviária, Rodoviária Federal e Civil.