Força-tarefa da Prefeitura normaliza cidade em tempo recorde após realização de evento privado

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos retomou o tráfego no centro da cidade em tempo recorde neste sábado (22). A região, que teve vias bloqueadas para a realização de um evento privado de Carnaval, teve o trânsito normalizado e as ruas limpas em uma ação conjunta entre diversas secretarias municipais.

Trechos da avenida Paulo Faccini e demais vias interditadas para a passagem do bloco Banda Bicha foram liberadas antes das 22h. Nenhuma ocorrência foi registrada.



Participaram da força-tarefa as pastas de Transporte e Mobilidade Urbana, para auxiliar na retomada do trânsito, Serviços Públicos e Administrações Regionais, na limpeza das vias; Segurança Pública com viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal) e o apoio de agentes das Polícias Militar e Civil; Saúde com a disponibilização de equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); SDCETI com a subsecretaria de Turismo; Secretaria de Governo com a subsecretaria de Comunicação; Desenvolvimento Urbano e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil.



Representantes de cada secretaria estiveram na sede do COI (Centro de Operações e Inteligência) monitorando as vias e a movimentação dos foliões durante o evento privado de Carnaval. O prefeito Lucas Sanches também acompanhou a ação das pastas, tanto no COI quanto nas ruas.



O bloco Banda Bicha percorreu a região central partindo do CME Adamastor, a partir das 16h, com destino às imediações do Bosque Maia. Por volta das 18h, parte da avenida Paulo Faccini e o viaduto Cidade de Guarulhos já estavam liberados para os veículos. A avenida Tiradentes foi reaberta para o tráfego às 19h, uma hora mais rápido antes em relação ao Carnaval de 2024. A avenida Paulo Faccini, onde o evento se dispersou, foi reaberta antes das 22h.



Agentes de trânsito organizaram a sinalização semafórica, e equipes de zeladoria efetuaram a limpeza das ruas por trechos, com o auxílio de caminhões-pipa e reforço no efetivo. Guardas civis e policiais militares atuaram na dispersão dos foliões após a passagem do bloco. Praticamente toda a região central estava normalizada em questão de minutos.



Desde o início do evento, que não recebeu nenhuma verba pública, a Prefeitura atuou para normalizar a região o mais rápido possível para evitar transtornos e garantir a ordem e o bem-estar dos guarulhenses. A força-tarefa beneficiou os motoristas, que encontraram rotas alternativas pela tarde e as vias liberadas já no início da noite, e toda a população.