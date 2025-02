Prefeitura capacita monitores e condutores do transporte escolar para atender pessoas com deficiência

Uma turma com 20 condutores e monitores do transporte escolar participou no sábado (22) do curso gratuito de atendimento a pessoas com deficiência promovido pela Prefeitura de Guarulhos na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), no Macedo. Com duração de quatro horas, a formação é obrigatória para os que já trabalham e os que desejam atuar na área, tanto em instituições de ensino públicas como particulares (lei municipal 6.768/2010).

“Capacitar nossos condutores e monitores do transporte escolar é fundamental para garantir que todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência, sejam transportados de maneira segura e digna. Esse curso é importante para assegurar que a inclusão e o respeito sejam práticas constantes em nosso município, reforçando nosso compromisso com a acessibilidade e o acolhimento efetivo de todos os estudantes”, disse subsecretária Mayara Maia.

A iniciativa coordenada pela SAI, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, incluiu assuntos como tipos de deficiências (TEA, visual, auditiva, física e fibromialgia), métodos de transporte seguro, conceitos técnicos e históricos sobre as deficiências, termos corretos, entre outros. A programação incluiu também uma aula prática de como auxiliar com segurança a entrada de um cadeirante na van com o uso da plataforma elevatória.

Os alunos participaram também de uma vivência na qual foram vendados e caminharam no entorno da subsecretaria para experimentar situações cotidianas enfrentadas por pessoas com deficiência, como degraus, postes e o uso da faixa de segurança.