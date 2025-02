GCM de Guarulhos passa a se chamar Polícia Municipal

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos informa que a Guarda Civil Municipal passará a se chamar Polícia Municipal, em conformidade com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anunciada na última quinta-feira (20).

De acordo com a decisão, as guardas municipais podem fazer policiamento ostensivo e comunitário e agir diante de condutas criminosas contra pessoas, bens e serviços, inclusive realizar prisões em flagrante, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança publica.

A mudança não é apenas simbólica, ela atende às demandas contemporâneas por uma segurança pública mais eficaz e integrada, uma vez que a designação de “Polícia Municipal” reflete com maior precisão a amplitude e a seriedade de suas responsabilidades, alinhando-as com as expectativas e necessidades da população de Guarulhos e as premissas do Sistema Único de Segurança Pública.

A alteração visa também a fortalecer a identidade institucional da GCM de Guarulhos, conferindo-lhe o maior reconhecimento da população. A Guarda Civil Municipal sendo elevada ao patamar de força de segurança possibilita sua união com as polícias Civil e Militar, respeitados os devidos limites fixados constitucionalmente.

O fortalecimento da identidade da Guarda Civil Municipal de Guarulhos para Polícia Municipal será um passo importante no reconhecimento do seu papel fundamental na promoção da segurança e da cidadania.