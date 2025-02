Guarulhos reforça combate ao Aedes aegypti com mais de 78 mil visitas a imóveis em 2025

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti nos primeiros meses de 2025. Entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro as equipes de agentes de combate às endemias e comunitários de saúde do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizaram 78.748 visitas a imóveis para monitorar e conter a infestação do mosquito transmissor das doenças dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana.

Dessas vistorias, 57.776 foram concluídas, o que corresponde a 73,37%. No entanto, 20.972 imóveis (26,63%) não puderam ser visitados devido à ausência ou à recusa dos moradores, fator que compromete as estratégias de controle do vetor. Os dados foram apresentados na última sexta-feira (21) na reunião mensal da Comissão de Arboviroses, que avalia os índices e define novas ações de enfrentamento entre a Secretaria da Saúde e outras pastas, como Educação, Serviços Públicos e a Defesa Civil.

Cidade segue em alerta para a infestação do Aedes aegypti

Um dos principais instrumentos de monitoramento da infestação do Aedes aegypti, a avaliação de densidade larvária realizada entre 1º e 24 de janeiro apontou um índice predial de 1,35, que classifica a cidade em estado de alerta (quando o índice varia entre 1,0 e 3,9).

Os principais focos de água parada encontrados estavam em vasos e pratinhos de plantas, bebedouros de animais, plásticos, garrafas descartáveis, ralos, calhas, piscinas, pneus e principalmente depósitos de água não elevados, como caixas d’água. A presença desses criadouros indica que parte da população ainda não adotou medidas preventivas essenciais, como a eliminação de água parada, atitude fundamental para evitar que o mosquito se prolifere e aumente os casos de arboviroses.

Ações estratégicas para conter o avanço do mosquito

Além das visitas domiciliares, o CCZ bloqueou criadores em 62 bairros e promoveu nebulização veicular em regiões críticas, como Jardim Vila Galvão, Jardim Presidente Dutra, Jardim das Acácias, Vila Barros, Taboão, Jardim Cumbica e Pimentas. A nebulização costal, voltada a propriedades de maior risco, também foi aplicada em áreas estratégicas.

As ações de combate incluem ainda um trabalho contínuo de conscientização da população. Entre janeiro e fevereiro, o CCZ promoveu campanhas educativas em bairros como Vila Any e Monte Carmelo, além de palestras em escolas e comunidades, reforçando a importância da prevenção e do descarte correto de materiais que podem acumular água.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores no combate ao Aedes aegypti. Além de permitir o acesso dos agentes às residências, pequenas atitudes diárias, como manter caixas d’água tampadas e eliminar recipientes com água parada, ajudam a reduzir a infestação do mosquito.

Denúncias sobre possíveis focos podem ser encaminhadas para o email [email protected].