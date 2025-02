Truckvan vence Futebol Veterano dos Metalúrgicos

- PUBLICIDADE -







A equipe da Truckvan venceu o Torneio de Futebol dos Metalúrgicos Veteranos 40+ de Guarulhos e Região, que terminou domingo, dia 23. Em partida vibrante, o time venceu a Autokiniton por 3×0 e levantou a taça. Disputa aconteceu no gramado do Clube de Campo da entidade, no Parque Primavera, Guarulhos.

Premiação – Além de troféu e medalhas para o campeão e vice, o Sindicato premiou os goleiros menos vazados (Muralha e Cris, da Truckvan). O jogador Enésio (Cepa), camisa 10 da Truckvan, recebeu três troféus: artilheiro, destaque da partida e destaque do Torneio.

Cabeça – O presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros, esteve na final. E só tem elogios. Ele diz: “Parabenizo primeiro o Departamento de Esportes do Sindicato pelo sucesso do torneio. Agradeço as equipes e as comissões técnicas. O Futebol dos Veteranos vem consolidar o esporte metalúrgico”.

Nível – Ricardo Oliveira (Xabi), vice da entidade e coordenador de Esportes, comenta: “O Torneio foi bem jogado do início ao fim. Conseguimos realizar um evento de ótima qualidade técnica. Disputa é só dentro do campo. Fora, todos são companheiros”. Ele ressalta que todos os participantes são sindicalizados.

MAIS – Acesse as redes sociais do Sindicato ou fale no Departamento de Esportes. Ligue 2463.5300.