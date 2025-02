Escola Viva de Artes Cênicas abre inscrições para cursos gratuitos de teatro, dança e circo

- PUBLICIDADE -







A Secretaria de Cultura de Guarulhos oferece vagas para cursos gratuitos de teatro, dança e circo. As formações fazem parte da Escola Viva de Artes Cênicas, que retoma suas atividades em quatro cursos: Interpretação e Jogo – Um Olhar Através da Máscara Teatral, ministrado por Camila Rodrigues; A Dança no Campo Cênico, ministrado por Eriki Hideki; Estudos e Técnicas de Palhaçaria, com Lucas Branco; e Dança-Teatro – Tenchi, por Rafael Markhez. Cada curso tem 40 vagas disponíveis e duração de quatro módulos semestrais (veja detalhes abaixo). As inscrições têm início nesta terça-feira (25) e ficam abertas até 8 de março.

A Escola Viva de Artes Cênicas é uma iniciativa da Divisão de Formação Cultural do Conservatório Municipal de Guarulhos; o diretor, maestro Marcelo Mendonça, comentou o propósito do projeto. “Nós optamos pelo formato de cursos livres ao invés de oficinas, pois com duração estendida e orientação por profissionais gabaritados é possível ultrapassar o nível da sensibilização às linguagens teatrais, oferecendo aos participantes formações dramática e artística sólidas e consistentes”.

Os cursos livres trabalham a pesquisa e a criação em artes cênicas por meio de atividades baseadas na experimentação artística para a construção de processos colaborativos. As aulas acontecem no Teatro Padre Bento, que fica no Jardim Tranquilidade. Para se inscrever os interessados devem acessar o link www.guarulhos.sp.gov.br/escolaviva, no qual é possível acessar o edital para conferir as informações completas e se inscrever. O processo de seleção dos alunos consiste em entrevistas com os orientadores e a idade mínima exigida é 16 anos.

Conheça os cursos disponíveis

Interpretação e Jogo – Um Olhar Através da Máscara Teatral

O curso propõe um caminho de investigação da interpretação para o teatro por meio da utilização das máscaras teatrais, oferecendo aos participantes repertório para análise de movimento, práticas do teatro físico e fundamentos de utilização da máscara teatral a fim de apresentá-la como uma ferramenta pedagógica de grande potencialidade na formação dos artistas. As atividades consistem em exercícios de expressão e consciência corporal, treinamento físico, jogos de improvisação e a criação de cenas para que o intérprete desenvolva um corpo ativo e disponível para o jogo cênico, expandindo seu repertório gestual, a expressividade além da sensibilidade e a criatividade cênica. Não é necessária experiência prévia com as máscaras teatrais para a participação no curso.

Turma 1: quintas-feiras, das 14h às 17h;

Turma 2: quintas-feiras, das 19h às 22h;

Duração: quatro semestres – três módulos de formação e um módulo de circulação.

A Dança no Campo Cênico

O curso tem o objetivo de estudar a dança enquanto narrativa ou assunto a ser abordado de forma que todas as cenas de um espetáculo sejam orientadas por um tema, apesar de serem realizadas de formas diferentes. Nesse percurso, as aulas são compostas por estudos de técnicas e teorias de dança, como preparação corporal, composição de cena, relação de corpo e música, pesquisa de improvisação, relação com o público, estudo de espetáculos de grupos profissionais, interdisciplinaridade com outras linguagens artísticas e um breve estudo sobre figurinos para dança. Podem participar pessoas que tenham ou não experiência na área.

Turma 1: quartas-feiras, das 14h às 17h;

Turma 2: quartas-feiras, das 19h às 22h;

Duração: quatro semestres – três módulos de formação e um módulo de circulação.

Estudos e Técnicas de Palhaçaria

Nesse curso os aprendizes vivenciam dinâmicas e experimentos que os levem a reconhecer em si o personagem do palhaço e a ampliar os saberes sobre a palhaçaria, as técnicas específicas dessa arte e outras técnicas circenses como complemento desse trabalho. A proposta é abordar experimentações artísticas que envolvam o jogo do palhaço a partir de gags, esquetes e claques tradicionais dos circos brasileiros, revisitadas e atualizadas. O curso visa a expandir os conhecimentos daqueles que já atuam no ofício da palhaçaria, mas também atende quem não tem nenhuma experiência anterior na área.

Turma 1: terças-feiras, das 14h às 17h;

Turma 2: terças-feiras, das 19h às 22h;

Duração: quatro semestres – três módulos de formação e um módulo de circulação.

Dança-Teatro – Tenchi

Em japonês, tenchi significa o par primordial céu-terra, entre os quais se ergue o homem como elemento capaz de separá-los e uni-los, simultaneamente, pela sua verticalidade e sua posição nesse espaço uno. O curso visa a explorar percepções corporais individuais e coletivas, estabelecendo um estado de atenção, conexão e prontidão que conduza o participante à concentração no “presente”, no “agora”. Fazendo uso de jogos e exercícios de improvisação e de dinâmicas com livre associação entre a dança, o teatro e as artes marciais, exploram-se possibilidades corporais como respiração, peso, articulações, músculos e tônus, possibilitando uma fluidez melhor de sua energia, vitalidade e completude, buscando ampliar no participante sua relação e contato consigo, com o chão, com seu eixo, o eixo do outro, seus limites corporais, fluxos de energia e tensões que revelam dados importantes para a construção cênica.

Turma 1: segundas-feiras, das 14h às 17h;

Turma 2: segundas-feiras, das 19h às 22h;

Duração: quatro semestres – três módulos de formação e um módulo de circulação.