Experiência Um Dia na Aviação 3.0 abre inscrições para turma de março

Apaixonados pelo setor aéreo terão a oportunidade de conhecer diversas carreiras do setor durante o evento Um Dia na Aviação 3.0, que será realizado em 8 de março (sábado), das 13h às 19h, na Escola de Aviação Civil Companhia das Asas (avenida João Cavalari, 133, prédio F da Unisa campus Dutra), na Ponte Grande. A ação da instituição de ensino em parceria com a Subsecretaria da Juventude de Guarulhos é voltada a todas as idades, em especial aos jovens que pretendem ingressar em uma profissão do setor. Interessados devem se inscrever pelo link https://bit.ly/xp1diaviacao.

A programação inclui simulações realistas de profissões como piloto, comissário de voo, técnico de manutenção de aeronaves, operador de rampa, auxiliar de limpeza de aeronaves, operador de drone e agente de aeroporto. Haverá também a exposição História da Aviação – Descubra a Evolução da Aviação e sua Importância para o Brasil e o Mundo.

Os participantes poderão ainda participar de uma sessão de cinema com o filme O Sequestro do Voo 375, de uma gincana interativa com prêmios e maquetes de avião e do lançamento do primeiro curso técnico aeroportuário do país. Menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos.