Parque Linear Transguarulhense recebe ações de zeladoria nesta terça-feira

- PUBLICIDADE -







A manhã desta terça-feira (25) foi de muito trabalho para a equipe da regional Vila Galvão/Cabuçu da Secretaria de Administrações Regionais de Guarulhos. Em atendimento a solicitações da população junto à Prefeitura, foram realizadas ações de zeladoria no Parque Linear Transguarulhense.

No local houve a roçagem mecanizada do mato alto com a utilização de equipamentos como roçadeiras e um giro-zero – carro cortador de grama. A praça foi limpa e os resíduos gerados foram recolhidos.

A regional movimentou outras equipes para o desenvolvimento de ações na região, como a remoção de resíduos nas ruas Eduardo (Jardim Flor da Montanha) e Panair (Vila Rio de Janeiro) e na avenida Jovita (Vila Rio de Janeiro), roçagem e capina na praça do Pinguim (Cocaia) e na rua Narain Singh Luschini (Parque Continental II), além de varrição no Lago dos Patos, na Vila Galvão.