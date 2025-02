Martello recebe representante da EDP e cobra mais atenção às demandas da população 

O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, vereador Martello, recebeu nesta segunda-feira (24), na sala da presidência, Leandro Costa Menezes, analista de Poder Público da EDP. O encontro teve como objetivo alinhar uma parceria estratégica que visa beneficiar a população guarulhense, especialmente diante dos recorrentes problemas causados pelas fortes chuvas que atingem a cidade.

Durante a reunião, Martello expressou sua preocupação com os transtornos provocados pelas tempestades, que têm deixado milhares de imóveis sem energia elétrica. Em algumas regiões do município, os apagões se estendem por vários dias até que o serviço seja restabelecido, gerando inúmeros prejuízos para os moradores.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece que as distribuidoras devem restabelecer a energia em até 24 horas para consumidores localizados em áreas urbanas. No entanto, conforme os relatos recebidos pela Câmara, essa norma não está sendo cumprida em Guarulhos, o que tem prejudicado significativamente a população.

Em diálogo com o representante da EDP, o presidente do Legislativo destacou que a prioridade é garantir mais eficiência no atendimento das demandas da cidade. “O diálogo direto com a EDP fortalece o compromisso da Câmara em buscar soluções ágeis para os guarulhenses”, afirmou Martello.