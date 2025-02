Curso gratuito de qualificação profissional em porteiro e controlador de acesso tem inscrições abertas

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Instituto Paula Souza, oferece 20 vagas para o curso gratuito de porteiro e controlador de acesso. Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e ensino fundamental completo.

As inscrições vão até 14 de março e podem ser feitas pelos telefones da Secretaria do Trabalho: 2475–9725, 2475-9728 ou 2425-2847, presencialmente na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo (prédio azul espelhado – anexo – 1º andar) ou na avenida Antonio Iervolino, 225, na Vila Augusta, sede do Centro de Qualificação Profissional (CTMO).

O curso tem duração de 60 horas e início previsto para 17 de março. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no CTMO.

O programa prepara o profissional para trabalhar na segurança de empresas e de condomínios, controlando o acesso de pessoas e veículos.

Os temas abordados são segurança patrimonial, controle de acesso, atendimento ao público, primeiros socorros e legislação relacionada. As aulas visam também a desenvolver habilidades interpessoais, como empatia, paciência e profissionalismo.

O objetivo é que o aluno se familiarize com as normas legais e éticas da profissão para atuar com respeito à privacidade e aos direitos dos indivíduos.