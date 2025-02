Prefeitura oferece 20 vagas para curso gratuito de qualificação profissional em informática básica

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Instituto Paula Souza, oferece 20 vagas para o curso gratuito de qualificação profissional em informática básica. O período de inscrições ocorrerá até 14 de março ou o esgotamento das vagas. Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos de idade, ensino fundamental completo e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço (cópia) no ato da inscrição.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones da Secretaria do Trabalho: 2475-9724, 2475–9725, 2475-9728 ou 2425-2847, presencialmente na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo (prédio azul espelhado – anexo – 1º andar) ou na avenida Antonio Iervolino, 225, na Vila Augusta, sede do Centro de Qualificação Profissional (CTMO).

Os participantes vão adquirir conhecimentos em peças fundamentais dos computadores (hardware), funcionamento de cabos, fios e conexões, navegação em páginas da internet, utilização de softwares de edição de texto, tabelas, gráficos, cálculos, edição de vídeo e imagem, entre outros.

A duração é de 60 horas e o curso tem início previsto para 17 de março. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no CTMO.