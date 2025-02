Carnaval agita polos do projeto Movimento 60+

- PUBLICIDADE -







Muita animação, sorrisos, marchinhas e adereços marcaram nesta terça-feira (25) o Carnaval do projeto Movimento 60+ no polo Parque Chico Mendes, na Vila Izabel, que contou com a participação de aproximadamente 60 idosos. A iniciativa coordenada pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso de Guarulhos oferece atividades físicas, palestras, oficinas e atividades culturais como forma de promoção da saúde física e mental, inclusão, bem-estar e qualidade de vida de pessoas acima dos 60 anos.

“O evento resgata o Carnaval, que é um símbolo da nossa cultura, um momento de união em que podemos dançar, sorrir e compartilhar momentos inesquecíveis. E o mais bonito disso tudo é ver que a alegria não tem idade. O espírito carnavalesco vive dentro de cada um de nós, independente dos anos que carregamos”, disse a subsecretária Erika Kliman Benedito, acrescentando que o ambiente criado nos polos possibilita a todos, especialmente à turma da melhor idade, diversão com respeito, segurança e muito amor.

Nesta segunda-feira (24) a folia ocorreu nos polos CIC Pimentas e Jardim Jurema, reunindo respectivamente 100 e 60 pessoas com mais de 60 anos. No CIC, o evento teve música ao vivo comandada pelo cantor Robertinho de Bezerros, coquetel não alcoólico, mesa de café colaborativo, jogos de dominó, sorteio de brindes e ainda a celebração mensal dos aniversariantes da turma. Já no Jardim Jurema os integrantes participaram de um aulão com exercícios físicos e danças ao som de músicas carnavalescas e do café colaborativo.