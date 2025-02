Operação Cata-Tralha atende Chácara Cabuçu e Recreio São Jorge no final de semana

- PUBLICIDADE -







Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas da Chácara Cabuçu neste sábado, dia 1º, e do Recreio São Jorge no domingo, dia 2.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado, dia 1º

Chácara Cabuçu

Rua B, rua C, rua D, rua Existente, rua Governador Archer, avenida Guariba, rua Hans Heitel Hohl, rua Monte Azul Paulista, rua Monteiro, rua Paraíso, viela Paris, viela Pirangi, rua Pitangueiras, rua Sales, rua Santos, rua Severina, rua Sossego, viela São Tomé, rua Tabapuã, rua Taiaçu, rua Terra Boa, rua Urupês, rua Joaquim Augusto de Aguiar, rua Idalina Abude, avenida Anna Rodrigues de carvalho (até o número 50), rua João Luís Rodrigues, rua da Esperança, rua Maria Guilherminia, avenida Pedro de Souza Lopes (do número 5.500 ao 7.800), rua Dois, rua Três, rua Um, rua Quatro, rua Cinco, rua Seis, rua Sete, rua Oito, rua Dez, rua Nove, rua Doze, rua Onze, rua Treze, rua Quatorze, rua Quinze, rua Dezesseis, rua Dezessete, rua Dezoito, rua Dezenove, rua Vinte, rua Cabuçu, viela dos Unidos, viela Primavera, viela Sol Nascente, rua B, rua Flor de Oliveira, rua Existente, rua Francisco Rodrigues de Oliveira, estrada David Correa, rua Maria Luiza Reis Monteiro Santos, rua Orlando K. de Oliveira, rua Osminda Maria Ribeiro, rua Shigueo Hozozuca, rua Capitão Abner, rua Sebastião Orem, rua Maria Orem, rua Mario Rodrigues, rua Almeida Torres, viela Silvia Estevão, rua Jonas Gulart, rua Cizanea, estrada do Sabão (até o número 800).

Domingo, dia 2

Recreio São Jorge

Rua Adália, rua Agudos do Sul, rua Airton Senna, rua Alceu Barbosa, rua Alzira Campos, rua Amazonas, rua Antenas, rua Antonio Carlos, viela Araguaia, rua Avenca, rua Azaléia, rua Belém, rua Bem-Te-Vi, rua Benedito Miranda, rua Boa Nova, viela Boa Vista, rua Butiara, rua Butiá, rua Cambará, viela Campos, rua Canaã, rua Carpina, rua Chico Mendes, rua Cipó, rua Cizanea, travessa Cizanea, rua Conceição Araguaia, rua Coqueiro, rua Costa, rua Cravo, travessa Dois, viela Dois, rua Elias José de Souza, viela Esperança, rua Felipe Marcondes Rúbio, rua Galdino Patacho, rua Galileia, rua Garcia, rua Girassol, rua Goulart, rua Gravatal, rua Hortência, rua Igara, rua Irmã Dulce, rua Itaberaí, rua Itororó, viela Liza, rua Lírio, rua Margarida, rua Mariópolis, rua Miranda, rua Monte Belo de Souza, rua Natalina, viela Nova Esperança, rua Nove, viela Nunes, rua Oito, rua Orquídea, viela Oscar Antonio de Oliveira, avenida Palmira Rossi, rua Paquitá, rua Paraguaçu, rua Paraná, travessa Particular, viela Particular, rua Paulo Otaviano, rua Pinheiro, rua Pirapora, rua Ponte Alta, travessa Ponte Alta, rua Porto Lucena, viela Progresso, viela Projetada, rua Quatro, viela Quatro, rua Quatro de Março, viela Quatro de Março, estrada Recreio São Jorge, rua Renascença, rua Restinga, rua Ribeirão Sul, rua Rosa, rua Salvador José Antônio, rua Samambaia, rua Sami, viela Sanitária, rua Santa Catarina, rua Santa Emília, rua Santa Fé, viela Santa Izabel, viela Santa Marcelina, rua Santana Montes, viela Santos, rua Servidão, travessa Servidão, rua Silvestre, viela Simone Costa, rua Souza Reis, viela Souza Reis, rua São Caetano, rua São Félix das Balsas, travessa Tancredo Neves, rua Tom Jobim, rua Tomaz Pires dos Santos, rua Três de Março, rua Tuparetama, viela Tuparetama, rua Tupiniquins, rua Um, rua Urubici, rua Veri, rua Versalhes, rua Zumira, rua das Flores, rua do Cacau, rua do Lago, rua Ângelo Pedro Costa.

Perdeu o Cata-Tralha?

Você pode descartar móveis e outros inservíveis gratuitamente em um dos Ecopontos Joga Tralha espalhados na cidade. Saiba mais em https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.