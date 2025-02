Prefeitura entrega desassoreamento e alargamento de córrego na Vila Carmela

- PUBLICIDADE -







Em atendimento às solicitações de 800 famílias que moram na rua Itanhaém, na Vila Carmela, a Prefeitura de Guarulhos entregou nesta quarta-feira (26) o desassoreamento e o alargamento do Córrego da Horta. O prefeito Lucas Sanches foi ao local vistoriar a finalização da obra, que foi executada pela regional Bonsucesso da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) com o objetivo de acabar com os alagamentos na via.

De acordo com o chefe do Executivo, as famílias reivindicavam há anos melhorias no córrego, chegando a entregar uma abaixo-assinado na Prefeitura. “Sempre que chovia forte o córrego transbordava e alagava as casas. Com a finalização da obra esperamos que esse problema tenha sido solucionado”, disse Sanches.

A regional Bonsucesso utilizou uma escavadeira hidráulica para executar o desassoreamento e o alargamento, o que permitirá a fluidez do curso das águas.

A ação de zeladoria faz parte da Operação Tempestade, que vem sendo implementada pela administração municipal por toda a cidade com o objetivo de combater os alagamentos provocados pelas chuvas de verão.