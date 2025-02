Prefeitura leva projeto Juventude na Escola a estudantes do Jardim Santa Clara

- PUBLICIDADE -







Nesta quinta-feira (27) aproximadamente 800 estudantes do ensino médio da EE Lydia Kitz Moreira, no Jardim Santa Clara, receberam a primeira edição do projeto Juventude na Escola. A ação da Prefeitura de Guarulhos, coordenada pela Subsecretaria da Juventude (SJ), disponibiliza orientações e informações por meio de palestras, oficinas e atividades culturais a jovens de escolas públicas.

“Aproveitem cada oportunidade que tiverem na vida, porque tudo que fizerem hoje refletirá no futuro. Busquem conhecimento e estudem. O mundo é um desafio e vocês são nosso futuro”, disse o vice-prefeito de Guarulhos, Thiago Surfista, que participou do evento acompanhado do subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo.

A importância do evento foi destacada pela dirigente regional de ensino Guarulhos Norte, Vera Lúcia de Jesus Curriel. “A parceria da Prefeitura com o Estado é importante para trazer conhecimento e sabedoria aos estudantes. Conversei com vários hoje e estão super felizes e motivados para as atividades”, afirmou Vera.

Os alunos puderam cadastrar seus currículos em vários estandes de empresas de estágios, como Conecta, Ellenco Estágios, CIEE, Nube, Belottis Estágios, Brilho Próprio Estágios e Inter Estágios.

Palestras e oficinas

O projeto Juventude na Escola proporcionou à comunidade escolar uma oficina de arte e música com o DJ Vini, que se apresentou também na quadra. A programação incluiu ainda K-pop, oficina de grafite e a exibição do Canil da Guarda Civil Municipal, que encantou a plateia de alunos.

Já as salas de aula receberam diversas palestras e oficinas sobre temas variados. A inclusão de pessoas com deficiência foi tratada pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, que comandou uma discussão sobre acessibilidade e uma vivência aos estudantes, que tiveram os olhos vendados para participarem de jogos adaptados.

Os temas depressão e valorização da vida foram conduzidos pela SJ por meio da campanha Juventude Acolhedora, na qual os alunos receberam orientações e entregaram a um colega fitinhas de amarrar no pulso como demonstração de apoio. “Eu não tinha tanto conhecimento e tem muito jovem afetado por depressão, principalmente após a pandemia”, disse a aluna do 1º ano Thainá Holanda, de 15 anos, exibindo o adereço no pulso.

Na oficina da Subsecretaria da Igualdade Racial, os jovens experimentaram o jogo de expressões racistas e numa roda de conversa discutiram questões como racismo estrutural e religioso, manifestações do racismo, entre outras, além de receberem orientações sobre os serviços oferecidos pela pasta, como o SOS Racismo.

Aos 15 anos, a estudante do 1º ano Júlia Chagas fez parte da roda de conversa sobre racismo, da oficina de grafite e buscou informações sobre estágios remunerados. “Há muito racismo. Minha mãe é negra e sofre bastante porque muitos duvidam que ela é minha mãe. Isso é muito desconfortável e é necessário que todos conheçam mais sobre o assunto”, disse a jovem, que pretende ser comissária de bordo, mas antes pensa em fazer um estágio para ter seu próprio dinheiro.

Os alunos puderam conhecer um pouco sobre inteligência artificial e programação em uma atividade ministrada pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI). Cidadania e política compuseram a oficina da SJ, na qual os estudantes participaram de simulação de votação com uma urna.

O descarte correto de resíduos e a importância da reciclagem foram tratados pela Secretaria de Serviços Públicos. Por sua vez, a Pasta do Trabalho orientou sobre empregabilidade (currículo e entrevista). Os temas empreendedorismo e marketing digital foram desenvolvidos por equipes do Centro Universitário UniFecaf.

Oficinas de tecnologia e automação com Arduino (mini computador usado para controlar motores e ligar LEDs), de primeiros socorros com aferição da pressão arterial e teste de glicemia (detecção de diabetes) e empregabilidade foram disponibilizados pela escola Grau Técnico.