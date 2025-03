Inscrições do vestibular 2025 para polo da Univesp Guarulhos vão até 7 de abril

- PUBLICIDADE -







As inscric?o?es para 150 vagas do vestibular 2025 na modalidade ensino a dista?ncia (EAD) para o polo Guarulhos da Universidade Virtual do Estado de Sa?o Paulo (Univesp), coordenado pela Escola de Administrac?a?o Pu?blica de Guarulhos (Esap), podem ser feitas ate? 7 de abril, no site vestibular.univesp.br.

O vestibular inclui nove cursos de graduac?a?o divididos em tre?s eixos. No eixo de licenciatura (50 vagas) sa?o oferecidos letras, matema?tica e pedagogia; no de computac?a?o (50 vagas) esta?o cie?ncia de dados, tecnologia da informac?a?o e engenharia de computac?a?o. Ja? no de nego?cios e produc?a?o (50 vagas) sa?o disponibilizados os cursos de administrac?a?o, engenharia de produc?a?o e tecnologia em processamentos gerenciais.

A Escola de Administrac?a?o Pu?blica de Guarulhos integra o Departamento de Modernizac?a?o Administrativa da Secretaria de Gesta?o. Ela coordena o polo da Univesp que disponibiliza a? populac?a?o cursos em parceria com as universidades estaduais. Mais informac?o?es podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-7603 ou pessoalmente na Esap (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).