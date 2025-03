Retroescavadeira auxilia no trabalho de agricultores familiares de Guarulhos

- PUBLICIDADE -







A felicidade estava estampada no rosto de Eunice Mares do Nascimento, 57 anos. Da varanda de sua casa, uma propriedade rural no Parque Residencial Bambi, ela observava a retroescavadeira nivelando o terreno que há muito tempo esperava por tal melhoria. No local a agricultora pretende iniciar uma criação de tilápias, algo que lhe renderá sustento de forma mais tranquila durante a velhice do que o cultivo de hortaliças que realiza atualmente e que requer muitas horas de trabalho sob o sol quente.

Proporcionado pela Prefeitura de Guarulhos por meio de um convênio com o governo estadual, o equipamento consegue movimentar grandes quantidades de terra e outros materiais em um curto espaço de tempo. Sem tal ajuda, o trabalho feito em menos de um dia levaria meses para ser concluído manualmente.

Empréstimo

Para conseguir o empréstimo da máquina é necessário agendar atendimento na Casa da Agricultura de Guarulhos pelo WhatsApp (11) 2468-7240. Após a solicitação, a unidade de produção agrícola terá o cadastro atualizado, passará por vistoria técnica e definição dos serviços que poderão ser realizados. O processo é totalmente gratuito.

Outros serviços

A retroescavadeira também é capaz de realizar a abertura de valetas para drenagem e irrigação, manutenção de tanques e de açudes, abertura e melhoria de acesso às propriedades rurais, obras de conservação do solo, remoção especial de entulhos e de resíduos sólidos para seus devidos fins, conforme a legislação ambiental vigente.