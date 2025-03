Prefeitura utiliza tecnologia para monitorar a saúde das árvores

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos passou a intensificar o monitoramento da saúde das árvores da cidade utilizando um penetrógrafo, equipamento que avalia a resistência mecânica do tronco. Por meio de pequenos furos no lenho, método não destrutivo de análise, são obtidas informações gráficas que permitem saber se há cavidades internas que representam risco iminente de queda.

Tal tecnologia é fundamental para que não haja cortes desnecessários de árvores, uma vez que algumas espécies podem apresentar lesões aparentes, mas, ainda assim, terem resistência suficiente para suportar os ventos e as chuvas fortes desta época do ano.

As análises com o penetrógrafo são realizadas após solicitações de remoções de árvores feitas por munícipes ou após vistorias de rotina feitas pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. O diagnóstico é realizado em aproximadamente 30 minutos.

Além da análise do interior das árvores, outros fatores são considerados para determinar a saúde das espécies, como o tamanho da copa, ataque de pragas urbanas e até mesmo a localização do plantio. “Cuidar da saúde das árvores é importante para preservar a vida, o patrimônio e colaborar com a manutenção do equilíbrio do clima do planeta”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Alex Mendes.

Solicitações de retirada ou poda de árvores devem ser feitas na Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão. Mais informações podem ser obtidas em http://servicos.guarulhos.sp.gov.br:8080/portalGuarulhos/Home.do.