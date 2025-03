Sabesp investe mais de R$ 2,4 bilhões para ampliar tratamento de esgoto em Guarulhos

A Sabesp e a Prefeitura de Guarulhos apresentaram hoje um conjunto de obras de coleta e tratamento de esgoto que a cidade começa a receber neste mês. Com um investimento de mais de R$ 2,4 bilhões, as melhorias beneficiarão cerca de 850 mil moradores de mais de 40 bairros. A lista de regiões beneficiadas inclui Aeroporto, Bela Vista, Bonsucesso, Cabuçu, Cecap, Centro, Cumbica, Fátima, Fortaleza, Gopoúva, Invernada, Itapegica, Maia, Pimentas, São João e Vila Augusta.

O anúncio ocorreu na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São João, uma das que serão ampliadas na cidade. Guarulhos ganhará ainda a expansão de outras duas unidades e a construção de duas novas ETEs, o que vai triplicar a capacidade de tratamento de esgoto em Guarulhos, que passará de 509 litros por segundo para mais de 1.500 l/s.



A ETE São João terá sua capacidade elevada de 181 litros por segundo para 290 l/s e a ETE Várzea do Palácio saltará de 140 l/s para 490 l/s. As duas obras serão concluídas no primeiro semestre de 2026. A ETE Bonsucesso passará de 188 l/s para 720 l/s, com entrega da nova capacidade no segundo semestre de 2026.

Já as duas novas estações de tratamento entrarão em operação ainda neste primeiro semestre de 2025. A estação Fortaleza processará até 25 litros por segundo de esgoto; já a ETE Cabuçu tratará 38 l/s.

Além de triplicar a capacidade para tratar o esgoto, haverá a instalação de tubulações e estações de bombeamento que ligarão imóveis à rede de tratamento. São construções de coletores-tronco, redes coletoras, interligações e estações elevatórias.

São 80 quilômetros de grandes tubulações sendo instaladas, e mais 220 quilômetros contratados, que serão entregues até 2027.

Esse conjunto de melhorias ajudará o município a atingir a universalização dos serviços de saneamento básico em 2029, objetivo assumido pela Sabesp após a desestatização, antecipando em quatro anos o prazo previsto pelo Marco Legal do Saneamento.

Parte do investimento é referente ao Programa Integra Tietê, maior iniciativa de saneamento do Brasil. Na Capital e Grande São Paulo, estão sendo executados 42 conjuntos de obras lineares, que incluem a instalação de novas tubulações e estações de bombeamento, e a ampliação de seis Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). Com isso, já foram assinados 48 contratos para a primeira fase do programa.

“Quando há saneamento básico com esgoto coletado e tratado, há melhora na saúde pública, pois diminui o número de doenças, e um ganho para o meio ambiente”, pontua Roberval Tavares, Diretor de Engenharia e Inovação da Sabesp.

Salto no tratamento de esgoto

A Sabesp passou a prestar serviço de saneamento básico em Guarulhos em janeiro de 2019. Naquele momento, a taxa de coleta era de 88,8%, porém, apenas 3,24% deste volume recebia tratamento adequado, segundo levantamento do Instituto Trata Brasil, que divulga anualmente pesquisas sobre saneamento nas 100 cidades brasileiras mais populosas.

A ampliação do tratamento de esgoto é fundamental para reduzir a contaminação dos rios, melhorar a qualidade da água e prevenir doenças. Atualmente, 38% do esgoto coletado na cidade recebe tratamento, e a meta é atingir cerca de 55% até o final de 2025, até chegar na universalização em 2029.

Lista de bairros beneficiados pelas obras:

Aeroporto, Aeroporto II, Bananal, Bananal II, Bananal III, Bela Vista, Bonsucesso, Cabuçu, Cabuçu De Cima,Campo Limpo, Cecap, Centro, Centro Industrial, Chácara São José, Cumbica, Fátima, Fortaleza, Gopoúva, Invernada, Invernada II, Itapegica, Lavras, Mato Das Cobras, Macedo, Maia, Monte Camelo, Morros, Picanço, Picanço II, Pimentas, Ponte Grande, Porto Da Igreja, Presidente Dutra, Sadokim, São João, São Roque, Torres Tibagy, Tranquilidade, Várzea Do Palácio, Vila Augusta, Vila Barros e Vila Rio.