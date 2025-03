Prefeitura lança sistema de combate à violência contra crianças e adolescentes

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta quinta-feira (27) a implantação do Sistema Integrado de Notificação de Violências, desenvolvido pela Secretaria de Educação e criado a partir do levantamento e da sistematização de todos os fluxos de notificação de casos de violência contra crianças e adolescentes utilizados pelos setores que compõem a rede de proteção integral desse público na cidade.

A implantação da ferramenta representa um marco na história das políticas públicas de Guarulhos voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O sistema possibilitará maior integração e comunicação entre os serviços de atendimento às vítimas, agilizando fluxos e evitando a revitimização.

Outro aspecto relevante é a capacidade do sistema de levantar e organizar dados essenciais em tempo real, como os tipos de violência mais frequentes e mapas de calor que indicam as regiões com maior incidência de casos. Essas informações permitirão diagnósticos atualizados da realidade do município, contribuindo para a qualificação das políticas públicas.

O projeto-piloto será implantado nas escolas da rede municipal, nos serviços de saúde e assistência social, além dos Conselhos Tutelares da Região 3 de Saúde (São João e Bonsucesso), cujas equipes já passaram por oficinas de ambientação ao sistema.

A subsecretária de Educação, Minea Fratelli, destacou o dever do município e de toda a população de cuidar, apoiar e acompanhar cada criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. “Esse processo é muito importante porque, na maioria dos casos de violência de que temos conhecimento, a escola é a porta de entrada. Os servidores públicos e os educadores são fundamentais nessa política de garantia de direitos das crianças. O sistema vai integrar informações e possibilitar uma ação mais efetiva. Que este seja apenas o começo de uma etapa que tornará nosso atendimento mais ágil e eficiente para aqueles que mais precisam”.