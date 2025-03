Casa do Emprego oferece 100 vagas para motorista de ônibus urbano

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a empresa Sambaíba, oferece cem vagas para motorista de ônibus urbano com CNH categoria D ou E com início imediato. Para concorrer a uma das vagas é necessário ter ensino fundamental completo.

A empresa oferece salário de R$ 3,9 mil, vale-refeição, cesta básica, assistência médica e odontológica. Os interessados devem comparecer com os documentos pessoais à Casa do Emprego mais próxima até as 16h do dia 4 de abril.

Endereços

Casa do Emprego – Centro

Avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo (ao lado do Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, 544 (dentro CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas

Estrada Capão Bonito, 53 (dentro do CIC Pimentas)

Casa do Emprego – Vila Augusta

Avenida Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão

Avenida São Luiz, 315 (dentro da FIG-Unimesp)

Casa do Emprego – Jardim São João

Ao lado do Terminal de Ônibus São João