Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos começa neste domingo

O 28º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região começa neste domingo, 30. Jogos no gramado do Clube de Campo da entidade (Parque Primavera, Guarulhos). A partir das 8h30. A competição é uma iniciativa do Departamento de Esportes, formado pelos diretores Ricardo Oliveira (Xabi), Pedro Pereira da Silva (Zóião), Robson Amadeu de Andrade, Alex Sandro de Lima e José João da Silva (Jau).

Segundo Ricardo, vice do Sindicato e coordenador de Esportes, embora seja evento amador, o Campeonato tem padrão profissional na organização e escalação da arbitragem. Ele afirma: “Os juízes são experientes e tecnicamente qualificados”. O presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça) destaca a força agregadora do esporte. “O esporte faz bem à saúde, como também agrega os companheiros. Faremos um belo Campeonato, valorizando o esporte amador”, destacou Cabeça.

O Clube de Campo dos Metalúrgicos fica na rua Galáxia, 126, Parque Primavera, Guarulhos. De quinta a domingo, das 8 às 17 horas. Telefones (11) 91367.1157 e 96314.4166. Acesso asfaltado. Clube é servido por várias linhas de ônibus. Estacionamento com 800 vagas, grátis aos sindicalizados.