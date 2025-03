Prefeitura auxilia motoristas e prepara rotas alternativas para Corrida e Caminhada do Batom

Em virtude da 23ª edição da Corrida e Caminhada do Batom no próximo domingo (30), a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos preparou bloqueios e rotas alternativas para os motoristas na avenida Paulo Faccini a partir das 7h30.

A pista da via será interdita no sentido Bosque Maia, bem como a pista no sentido rodovia Presidente Dutra entre a avenida Salgado Filho e a rua Soldado Eliseu José Hipólito. O lado par da avenida Salgado Filho – do número 10 ao 1.176 – também será bloqueado.

“Nossos agentes de trânsito foram orientados a dar todo o suporte aos motoristas para garantir o tráfego tranquilo e, também, que o evento seja realizado com sucesso”, disse o secretário João Araújo.

A Corrida e Caminhada do Batom é um evento organizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que tem por objetivo a promoção da inclusão e do bem-estar da mulher.

Vias interditadas

3h: Fechamento da avenida Paulo Faccini x rua Delezinho de Almeida Franco

6h: Fechamento da avenida Tiradentes x avenida Salgado Filho

6h: Fechamento da avenida Paulo Faccini x avenida Tiradentes

6h: Fechamento da avenida Dr. Renato de Andrade Maia x avenida Para João XXIII

6h30: Fechamento de todo o trecho da prova

11h: Via totalmente liberada

Vias com fechamento total

Avenida Paulo Faccini (pista sentido Bosque Maia)

Avenida Salgado Filho – lado par (do número 10 ao 1.176)

Avenida Paulo Faccini, sentido avenida Tiradentes – a partir da rua Soldado Eliseu Hipólito até a avenida Tiradentes

Possíveis rotas alternativas

Avenida Paulo Faccini, avenida Tiradentes, rua Elias Acras, rua São Jorge, rua Antônio Camargo, avenida Tiradentes, avenida Dr. Renato de Andrade Maia, rua Pirapora do Bom Jesus, avenida Salgado Filho, rua Lions e avenida Benjamin Harris Hunnicut.

Avenida Salgado Filho, rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, avenida Dr. Timóteo Penteado, avenida Esperança, avenida Tiradentes, voltando para avenida Paulo Faccini.