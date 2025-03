Prefeitura promove ação integrada de roçagem das margens do córrego Popuca

Em ação integrada que reuniu as regionais Cidade Satélite, Bonsucesso e Cumbica da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), a Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta quarta-feira (26) a roçagem do mato alto em mais de 7 mil metros quadrados das margens do córrego Popuca, que fica na avenida Lindomar Gomes de Oliveira, na Cidade Industrial Satélite.

O corte do mato era uma reivindicação da população junto à administração municipal. Além de proporcionar um aspecto mais limpo das margens do córrego, a execução do serviço também garantirá mais segurança para os pedestres e motoristas que utilizam a avenida Lindomar Gomes de Oliveira.

Na próxima semana as equipes voltam a promover a roçagem mecanizada de 2,5 km de margens do Córrego Popuca, entre as ruas Santana da Boa Vista e Antônio Bardella.

A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobos, entre outros.