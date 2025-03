GCM prende quatro pessoas e apreende 5,5 kg de entorpecentes em operações contra o tráfico

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam quatro pessoas e apreenderam 5,5 kg de entorpecentes em duas atuações nesta quarta-feira (26). As ações são uma continuidade da Operação Guarulhos Mais Segura, um enfrentamento à criminalidade e ao tráfico na cidade. Houve a averiguação de 443 pessoas e 153 veículos foram fiscalizados, sendo 87 motocicletas e 66 automóveis.

As primeiras prisões ocorreram no início da noite, por volta das 18h30, na rua José Possenti, na Vila Lanzara, por agentes da Ronda Ostensiva (Romu). Dois homens foram detidos e um adolescente apreendido com 4,4 kg de entorpecentes em uma mochila, distribuídos em 1.118 embalagens contendo maconha e 669 com cocaína, além de 802 reais em dinheiro e uma balança digital de precisão.

As partes foram encaminhadas ao 1° Distrito Policial, incluindo a mãe do adolescente, onde a autoridade de plantão, após laudo pericial e oitivas, lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes para os dois homens e ato infracional análogo para o adolescente.

O segundo flagrante ocorreu por volta das 23h na rua Itália, no Parque das Nações, em uma ação articulada das equipes do Canil e da Inspetoria Ambiental. Um homem foi detido carregando uma bolsa contendo 1,1 kg de entorpecentes, distribuídos em 269 embalagens com cocaína e outras 159 com maconha, além de 257 reais em dinheiro.

O acusado já possuía passagem pelo sistema prisional por tráfico e foi encaminhado ao 4° Distrito Policial com os materiais apreendidos. A autoridade de plantão, após a perícia técnica, ratificou a prisão e lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.