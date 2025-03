Agenda Viva SP: Museu da Língua Portuguesa, Museu das Favelas e Pinacoteca com novas exposições

Do funk à arte contemporânea, passando por grandes nomes da música brasileira e pelos diferentes sotaques da língua portuguesa: a programação eclética de exposições dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP reflete a rica diversidade cultural paulista.

Entre os destaques da semana de 29 de março a 4 de abril estão uma nova peça no Teatro Sérgio Cardoso, aniversário da Fábrica de Cultura Jardim São Luís e um curso de café turco no Museu do Café. Essas e outras atrações estão disponíveis na Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br/).

Na capital paulista, a exposição “Fala Falar Falares” chega trazendo os sotaques do Brasil ao Museu da Língua Portuguesa, com direito a sarau. Na Pinacoteca, são quatro novidades, entre exposições e instalações, incluindo a instalação “Mônica Ventura: Daqui um lugar”, que reconfigura o espaço central do edifício da Pina Luz. Já no Museu das Favelas, o funk é tema da exposição “Funk Arte & Resistência” e, no MIS, o público ganha mais tempo para conferir as mostras da Jovem Guarda e Ney Matogrosso.

A programação também traz os shows das rappers AjuliaCosta, 011 Vicência e Alt Niss, no aniversário da Fábrica de Cultura Jardim São Luís. Para quem deseja conferir uma boa peça, o Teatro Sérgio Cardoso recebe o espetáculo “Tennessee Williams Deve Morrer”, da Cia. Filhos do Dr. Alfredo, em curta temporada.

No litoral, a dica é o curso de café turco, pelo método Ibrik, no Museu do Café.

Confira a relação completa de destaques:

“Falares brasileiros” é tema de sarau no Museu da Língua Portuguesa

Onde? Museu da Língua Portuguesa – Pátio B. Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo

Museu da Língua Portuguesa – Pátio B. Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo Quando? Dia 29 de março – Sábado, 18h

Acompanhando a exposição temporária “Fala Falar Falares”, o Museu da Língua Portuguesa promove o seu primeiro Sarau no Museu de 2025. Com o foco nos “falares brasileiros”, que também é o tema que norteia a programação do Museu neste ano, o sarau recebe as artistas Socorro Lira, Dandá Costa e Maria Isabel Iorio.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Sarau e exposição.

Obra de Tennessee Williams inspira peça no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo Quando? De 29 de março a 27 de abril

De 29 de março a 27 de abril Horário de funcionamento: Sábados e domingos, às 19h

A Cia. Filhos do Dr. Alfredo apresenta o espetáculo “Tennessee Williams Deve Morrer” no Teatro Sérgio Cardoso. A produção enfoca dois irmãos que, na noite da estreia de sua peça, resolvem reescrever o texto após uma publicação negativa de um crítico. A peça reflete sobre a vida e obra de Tennessee Williams, dramaturgo duas vezes vencedor do prêmio Pulitzer. Seus textos foram adaptados para o cinema em obras clássicas como “Uma Rua Chamada Pecado” (1951), de Elia Kazan, e “Gata em Teto de Zinco Quente” (1958), de Richard Brooks.

Ingresso: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Classificação: 14 anos.

Mais informações.

Pinacoteca apresenta novas exposições

Onde? Pina Luz: Praça da Luz, 2 – Luz, São Paulo. Pina Contemporânea: Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo

Pina Luz: Praça da Luz, 2 – Luz, São Paulo. Pina Contemporânea: Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo Quando? De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)

Neste mês, a Pinacoteca traz novidades: na Pina Luz, a instalação “Mônica Ventura: Daqui um lugar”, que reconfigura o espaço central do edifício com materiais como cabaças, juta e cobre. O equipamento também inaugura a exposição coletiva “Tecendo a manhã: vida moderna e experiência noturna na arte do Brasil”, com obras de mais de 100 artistas sobre a noite e seus mistérios e personagens, e exibe a obra “Estás vendo coisas”, de Bárbara Wagner e Benjamin de Búrca. Já na Pina Contemporânea, acontece a exposição da artista argentina Ad Minoliti.

Ingresso: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) – gratuito aos sábados.

Classificação: Livre.

Mais informações: Tecendo a manhã, Mônica Ventura, Estás vendo coisas e Ad Minoliti.

Perifacon realiza exposição sobre funk no Museu das Favelas

Onde? Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro, São Paulo

Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro, São Paulo Quando? Até 20 de abril. De terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até às 17h)

O Museu das Favelas recebe, até o dia 20 de abril, a exposição temporária “Funk Arte & Resistência”. Realizada pela Perifacon, a mostra ressalta a cultura do funk paulista, por meio do trabalho de artistas negros e periféricos.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Exposições de Ney Matogrosso e Jovem Guarda são prorrogadas

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Museu da Imagem e do Som – MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo Quando? Exposições: Até 21 de abril. Terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h. Show: Dia 28 de março – Sexta-feira, às 21h

Devido ao sucesso de público, o Museu da Imagem e do Som prorrogou até o dia 21 de abril as exposições de Ney Matogrosso e da Jovem Guarda. Com um único ingresso, o público pode conferir as duas mostras que retratam grandes nomes da música brasileira. No dia 28 de março, o MIS ainda recebe show da Helleno e os Universais, em homenagem aos 52 anos do primeiro disco dos Secos & Molhados.

Ingresso: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) – gratuito às terças.

Classificação: Livre.

Mais informações: Ney Matogrosso, Jovem Guarda e show.

Orquestra Jovem Tom Jobim abre temporada de concertos do Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo

Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo Quando? Dias 29 e 30 de março. Sábado, 20h. Domingo, 11h

O Theatro São Pedro abre sua temporada de concertos de 2025 com a Orquestra Jovem Tom Jobim. O grupo se apresenta com a violinista Carol Panesi e a flautista Morgana Moreno, trazendo clássicos da MPB, de artistas como Antonio Carlos Jobim, Gilberto Gil e Paulinho da Viola.

Ingresso: R$ 26 (meia) a R$ 52 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Aniversário da Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Onde? Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. R. Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís, São Paulo

Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. R. Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís, São Paulo Quando? Dia 29 de março – Sábado, a partir das 14h

Dia 29 de março – Sábado, a partir das 14h Horário das apresentações: 011 Vicência: 19h / Alt Niss: 19h30 / AjuliaCosta: 20h10

A Fábrica de Cultura do Jardim São Luís celebra 13 anos com programação especial. O evento conta com feira de empreendedorismo, oficina de lambe-lambe e apresentações musicais das rappers 011 Vicência, Alt Niss e AjuliaCosta.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Curso sobre método e café turco no Museu do Café

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos

Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos Quando? Dia 29 de março. Sábado, às 14h

Reconhecido como patrimônio imaterial pela UNESCO, o Ibrik é uma das formas mais tradicionais de preparo do café, que fica com o sabor mais intenso e o pó na própria xícara. O Museu do Café promove curso sobre o método e a história do café turco.

Ingresso: R$ 30.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Jazz Combo do Conservatório de Tatuí inicia temporada 2025

Onde? Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí

Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí Quando? Dia 2 de abril. Quarta-feira, às 20h

Na próxima quarta-feira, a Jazz Combo do Conservatório de Tatuí realiza o seu primeiro concerto da temporada 2025. O grupo, criado em 1992, não possui formação fixa, e tem como propósito a pesquisa e a divulgação da música instrumental.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Oficina de comunicação para crianças em Diadema

Onde? Fábrica de Cultura Diadema. Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 – Centro, Diadema

Fábrica de Cultura Diadema. Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 – Centro, Diadema Quando? Dia 3 de abril. Quinta-feira, às 14h

A Fábrica de Cultura Diadema promove a Oficina de Comunicação e Expressão, com Bruna Arantes. O curso irá ensinar técnicas de comunicação, por meio de jogos teatrais e desafios, para ajudar as crianças a desenvolverem habilidades de se expressar de forma clara e segura.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.