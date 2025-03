Com setor em alta, Festa do Cacau apresenta o melhor do chocolate de SP

O Instituto Biológico, na zona sul da capital, recebe neste sábado (29) e domingo (30) a IV Festa do Cacau, promovida pelo Governo de São Paulo.

O evento vai permitir uma imersão aos visitantes para além do universo da produção, com oficinas de culinária e de fabricação e apresentação dos aspectos gastronômicos e econômicos do cacau. Segundo levantamento do Instituto de Economia Agrícola, foram plantados neste ano 34,3 mil pés novos, aumento de 37,83% em relação a 2024. As principais regiões produtivas são, por região administrativa: Registro, São José do Rio Preto e Votuporanga.

A festa contará com oficinas de pintura com a artista plástica e bióloga Daniela Bená, além de exposição de produtos autorais e derivados do cacau, shows e brinquedos.

No sábado e no domingo, sempre aos mesmos horários, ocorrem as oficinas “Culinária de receitas com a utilização do Cacau”, das 11h às 11h30, realizada pela Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosali), da SAA. Das 13h às 13h45 e das 17h às 17h45, haverá a “Fabricação de chocolate bean to bar”, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital). Já a oficina “Chocolate e Gastronomia”, oferecida pelo Senac da Aclimação, será das 15h às 15h30.

Apenas no sábado, o Senac Santo Amaro promove uma conversa sobre as “Propriedades antioxidantes do cacau e seus efeitos na saúde da pele”, das 15h30 às 16h. No mesmo horário de domingo, ocorre a “Oficina de Páscoa”, oferecida pela empresa Norcau.

Além disso, o corpo técnico da Secretaria de Agricultura realiza visitas técnicas ao Cacaual, com o Instituto Biológico (IB), Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), APTA Regional e Coordenadoria de Assistência Técnica (CATI).

A IV Festa do Cacau ocorre na sede do Instituto Biológico, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves 1.252, na Vila Mariana, capital. A contribuição para a entrada é de 1kg de alimento não perecível.

IV Festa do Cacau

Data: 29 e 30/03/2025

Horário: 11h às 19h

Local: Instituto Biológico

Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana – São Paulo – SP