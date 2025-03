Expansão da Estação Água Branca ganha autorização

O Conselho do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), autorizou a ampliação da Estação Água Branca. O investimento será de R$ 1,3 bilhão e as obras serão realizadas pela concessionária TIC Trens, responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que conectará a capital a Campinas.

As intervenções incluem a implantação de plataformas para atender os trens do TIC Eixo Norte e do futuro TIC Eixo Oeste (Sorocaba) e da Linha 9-Esmeralda. Também está previsto o remanejamento da Linha 8-Diamante entre as estações Barra Funda e Lapa, permitindo que esse ramal também acesse a Água Branca.

Com as melhorias, a Estação Água Branca será um dos principais hubs de mobilidade do Estado, se conectando com as Linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM, as Linhas 3-Vermelha e 6-Laranja do Metrô, além dos TICs Norte (Campinas) e Oeste (Sorocaba).

Considerando sua complexidade, as obras de ampliação da Estação Água Branca serão divididas em fases: na primeira fase ocorrerá o atendimento da integração da Linha 6-Laranja com a Linha 7-Rubi, previsto ainda para o segundo semestre de 2026; na segunda fase ocorrerá a integração com as Linhas 8-Diamante, 9-Esmeralda e o TIC Campinas; e a terceira fase será a preparação para a conexão com a Linha 3-Vermelha e o TIC Sorocaba.

Trem Intercidades Eixo Norte

O projeto representa um marco na mobilidade do estado. Com 101 km de extensão, conectará São Paulo a Campinas, com uma viagem expressa de 64 minutos entre a Barra Funda, Jundiaí e Campinas. O projeto também contempla o Trem Intermetropolitano (TIM), que ligará Jundiaí a Campinas em 33 minutos ao longo de 44 km. A concessão inclui a operação da Linha 7-Rubi da CPTM. A iniciativa deve gerar mais de 10 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, beneficiando 11 municípios e impactando positivamente cerca de 15 milhões de pessoas. O contrato com a TIC Trens foi assinado em maio de 2024.