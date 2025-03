Governo de São Paulo lança Portal de Dados Abertos

O Governo de São Paulo, por meio da Controladoria Geral do Estado, disponibilizou, nesta quinta-feira (27), o Portal de Dados Abertos, uma plataforma que pretende facilitar o acesso a dados públicos, permitindo que qualquer cidadão acesse informações governamentais de forma livre, promovendo a transparência e a participação cidadã.

O portal funciona como um catálogo que facilita a busca e uso de dados publicados pelos órgãos e pelas entidades do governo estadual. Eles serão disponibilizados pelas organizações da administração pública de acordo com os prazos definidos em seus respectivos Planos de Dados Abertos (PDAs). Caberá a CGE SP a coordenação e monitoramento do portal.

A disponibilização da plataforma foi marcada por uma capacitação que reuniu 120 agentes públicos de órgãos e entidades do governo paulista. O evento, organizado pela CGE SP, contou com uma palestra sobre a geração de valor com dados abertos, ministrada por representante da empresa de Consultoria Gartner. Também foi realizado, pela equipe da Prodesp, um workshop sobre o Portal de Dados Abertos.

A partir desta capacitação, os responsáveis pelos PDAs de cada órgão ou entidade do governo paulista farão o cadastramento de suas bases de dados que serão organizadas em conjuntos e poderão ser utilizados para análises e pesquisas, desenvolvimento de aplicativos e soluções, criação de novos serviços, empreendedorismo, participação cívica e muito mais.

O Portal de Dados Abertos foi desenvolvido pela Prodesp, Empresa de Informática do Governo do Estado de São Paulo, em uma parceria com a CGE SP, por meio das Subsecretarias de Integridade Pública e Privada do Estado (SIPPS) e de Gestão Corporativa (SGC).

A plataforma feita a partir do CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network), um sistema de código aberto utilizado para organizar, armazenar e compartilhar dados abertos na internet, permite que governos, instituições e organizações publiquem informações de forma organizada, acessível e transparente, oferecendo recursos como busca facilitada e visualização dos dados.

O Portal de Dados Abertos faz parte da Política de Dados Abertos, instituída pelo Decreto 68.769, de 14 de agosto de 2024 e reflete o esforço contínuo da gestão estadual para fortalecer a transparência e a integridade pública, além de promover a participação cidadã e o desenvolvimento econômico.

A Política de Dados Abertos integra o Plano Anticorrupção do Governo de São Paulo, também conhecido como Programa Radar Anticorrupção. O Plano engloba 96 ações que serão adotadas até 2026, oferecendo mais integridade e transparência à gestão pública estadual, por meio de diretrizes e normas legais e éticas, além de regulamentos de boa governança.

Essas medidas reforçam o compromisso da CGE SP e do Governo do Estado de São Paulo com a transparência e a prestação de contas, promovendo uma gestão pública mais aberta e acessível aos cidadãos.

Para saber mais sobre o Portal de Dados Abertos, acesse o site por meio deste link.