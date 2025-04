Guarulhos inicia campanha de vacinação contra a gripe

Nesta quarta-feira (2), quem esteve em uma das 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos, com exceção da Morros e Marinópolis, que seguem em reforma, percebeu o movimento na sala de vacinação. Era o início da campanha contra a gripe, que a Prefeitura conseguiu antecipar cinco dias antes da data prevista pelo Ministério da Saúde.

A vacina deste ano, que oferece proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e B do vírus Influenza, além de reduzir entre 60% e 70% os casos graves e os óbitos causados pela doença, é destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Yuri Silva dos Santos levou seu filho, Bemjany Rodrigues dos Santos, de 3 anos, na UBS Cummins para garantir a proteção contra o vírus. “Ficamos sabendo pelos comerciais e pelo agente comunitário de saúde, que passou em casa avisando. Então minha esposa tomou a iniciativa e viemos logo no primeiro dia, porque é muita gente para vacinar. Muitas crianças sofrem nessa época, então já viemos para prevenir essa gripe”, afirmou.

A antecipação da vacinação visa a ampliar a proteção da população antes da chegada do inverno, período de maior circulação do vírus. Dona Isaura Amanso Alves, de 81 anos, também fez questão de já garantir a sua dose no braço. “Qualquer vacina que eu venho tomar eu venho logo no primeiro dia. Já tomo a vacina pra não ficar doente e pra não passar para os outros”, contou.

Além de crianças, gestantes e idosos, a vacinação abrange trabalhadores da saúde e da educação, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários. Também estão incluídas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, indivíduos com deficiência permanente, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento original com foto. A carteirinha de vacinação, se disponível, é recomendada para melhor registro da imunização. No caso das crianças, a apresentação da carteirinha é especialmente importante para a verificação do esquema vacinal da Influenza. Os endereços das UBS podem ser consultados no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.