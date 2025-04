Prefeitura promove o desassoreamento do córrego Ribeirão das Lavras

Em mais uma ação da operação Tempestade, que tem por objetivo evitar alagamentos com as fortes chuvas, a Prefeitura fez nesta quarta-feira (2) o desassoreamento e o alargamento das margens do Córrego Ribeirão das Lavras, no Jardim Hanna. O Trabalho foi executado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio da regional São João.

O desassoreamento conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica que faz a remoção dos resíduos e dos detritos do leito do córrego. A expectativa é aumentar a capacidade de vazão da água aumente e, consequentemente, evitar alagamentos na região. O serviço no local deve ser finalizado em até 15 dias.

Zeladoria

A regional da SAR realizou também a roçagem mecanizada do mato alto nas ruas Antônio Martins (Jardim Bananal), Celso Rodrigues Salgueiro (Jardim Novo Portugal), Sambaíba (Jardim São João) e na Estrada Guarulhos-Nazaré (Jardim São João).

Resíduos foram removidos nas ruas Aeródromo (Jardim São João), Seridó Junior (Parque Santos Dumont), Água Nova (Jardim Bananal), Antônio Martins (Jardim Bananal), avenida Riachuelo e ao redor da UPA São João.

As equipes das oito regionais da pasta estão realizando constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.