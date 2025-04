Novo caminhão de coleta de resíduos hospitalares conta com tecnologia inédita em SP

A Prefeitura de Guarulhos entregou um novo caminhão para a coleta de resíduos hospitalares de maneira segura e com mais agilidade na pesagem. A Secretaria de Serviços Públicos substitui o veículo que estava em operação e que passará a ser utilizado como carro reserva.

O caminhão do tipo compactador, em total conformidade com as normas regulamentadoras, assegura o cumprimento de todas as etapas da coleta e do manejo de resíduos hospitalares e vai integrar a frota de três veículos que atendem os 130 estabelecimentos municipais de saúde, como hospitais, UPAs e Unidades Básicas de Saúde (UBS), além das unidades do Pet Eterno, serviço de coleta de animais domésticos mortos.

O prefeito Lucas Sanches vistoriou o veículo, o primeiro do estado de São Paulo a contar com balança embarcada, e destacou o avanço tecnológico. “A leitura do peso em tempo real torna o processo de coleta mais eficiente, permitindo um controle preciso da geração de resíduos em cada unidade de saúde. Com essa tecnologia, conseguimos atualizar os dados a cada coleta, sem a necessidade de deslocamento até uma balança física, o que otimiza o tempo e aprimora a gestão dos resíduos hospitalares”, afirmou o chefe do Executivo.

“Desde o início do ano, estamos investindo na reforma de Ecopontos, na melhoria dos cemitérios e na renovação da frota de coleta de lixo. Agora, avançamos também na coleta de resíduos hospitalares, garantindo mais eficiência e segurança para a cidade”, ressaltou o secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira.

Em Guarulhos, a remoção de resíduos hospitalares é realizada por meio de um contrato com empresa especializada responsável por coletar, transportar e incinerar os descartes infectantes. A coleta ocorre regularmente em dias programados e os resíduos são armazenados em sacos plásticos brancos resistentes a vazamentos e identificados com símbolos de classificação, conforme as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Após a coleta, o material passa por um processo de incineração em local apropriado.