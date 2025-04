Prefeitura reforça a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista em abril

Ao longo de abril, a Secretaria da Saúde promoverá uma série de ações voltadas à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), incentivando a inclusão das pessoas com autismo e o acolhimento de suas famílias. A iniciativa faz parte do movimento Abril Azul, que busca ampliar o conhecimento da sociedade sobre o TEA e fortalecer a rede de suporte no município.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), com exceção da Morros e Marinópolis, que estão em reforma, e serviços especializados participarão da mobilização por meio do Programa Movimenta Saúde, que oferecerá uma programação diversificada. Entre as atividades estão palestras sobre autismo, abordando temas como diagnóstico, tratamento e inclusão, além de orientações em salas de espera, painéis temáticos e oficinas para pessoas com TEA e seus familiares.

Também serão realizadas atividades motoras e de coordenação em parques, bem como a produção e exibição de vídeos com relatos de pais e mães de crianças neurodiversas, destacando os desafios e avanços no processo de inclusão.

O ponto alto da campanha será o Dia D, no dia 24, quando os serviços de saúde intensificarão as atividades educativas abertas ao público em geral. Em especial, o Centro Especializado em Reabilitação (CER II) realizará, das 10h às 14h, o Cine Pipoca, uma ação dedicada a usuários com TEA e seus familiares, proporcionando um espaço de interação e acolhimento.

Para mais informações sobre a programação do Abril Azul, interessados devem procurar a UBS mais próxima ou acessar os canais oficiais da Prefeitura de Guarulhos.

Sobre o TEA e o atendimento no SUS

O TEA é caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, que pode interferir na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento, sendo o diagnóstico precoce essencial para possibilitar intervenções que possam estimular a autonomia e melhorar a qualidade de vida da pessoa com o transtorno.

O Sistema Único de Saúde (SUS) conta com uma rede de atenção à saúde para o cuidado integral das pessoas com TEA, como os Centros Especializados em Reabilitação (CER). Esses centros realizam diagnóstico, acompanhamento e fornecimento de tecnologia assistiva. Os CERs são classificados em CER II, CER III ou CER IV, conforme as modalidades de reabilitação (auditiva, física, intelectual e visual) em que foi habilitado pelo Ministério da Saúde.

Em Guarulhos, o CER II é um ponto de referência em reabilitação física e intelectual, atendendo pessoas com deficiência, incluindo aquelas com TEA. No entanto, o paciente com suspeita do transtorno deve ser levado primeiro à UBS mais próxima para uma avaliação inicial. Se necessário, ele será encaminhado para a Atenção Especializada em Reabilitação, onde passará por uma avaliação biopsicossocial. Esse processo permite identificar as potencialidades e necessidades do paciente e sua família, servindo de base para a elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS).?