Semana de mobilização contra a dengue engaja alunos da rede municipal

Durante a Semana de Mobilização contra a Dengue, os alunos do ensino fundamental da EPG Monteiro Lobato, no jardim Alvorada, e educação infantil da EPG Antonio Aparecido Magalhães, no Jardim Paraventi, realizaram uma missão investigativa para identificar possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Educação que prevê a implantação de brigadas estudantis em todas as escolas municipais.

Organizada pelo professor Alisson Alves e a coordenadora pedagógica Priscila Aranda, a brigada de combate à dengue da EPG Monteiro Lobato teve como local de investigação o Parque José de Alencar, localizado em frente à unidade escolar. Durante a atividade, os estudantes do 5º ano seguiram um roteiro de observação e anotaram a presença de objetos ou outras situações de risco para a população, como entulho, embalagens, garrafas e lixo, que poderiam acumular água parada.

“Esse território pertence à população, e as crianças estão muito envolvidas e engajadas com esta ação, querendo promover mudanças significativas no espaço delas”, destacou o professor Alisson, que incentivou reflexões sobre atitudes mais sustentáveis no cotidiano dos alunos.

Já na EPG Antonio Aparecido Magalhães a busca por focos do mosquito foi feita no parque interno da unidade. Munidas de lupas e de muita energia, as crianças do estágio I identificaram objetos que poderiam acumular água e atrair o mosquito transmissor.

“Falamos sobre os sintomas da dengue e eles entenderam a importância do uso do repelente, de se eliminar possíveis criadores, e que, para combater o mosquito, precisamos trabalhar em equipe”, explicou a professora Camila Pimenta, que elaborou a atividade junto com a professora Elaine Pereira da Silva.

Contação de histórias, criação de músicas, pesquisas, ações de vistoria, prevenção e conscientização nas casas das famílias das crianças são atividades que possibilitaram aprendizagens alinhadas ao contexto em que os alunos estão inseridos.