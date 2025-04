Prefeitura desenvolve ação educativa sobre descarte correto de lixo no Parque Jandaia

Moradores da comunidade Alice, no Parque Jandaia, receberam nesta quarta-feira (2) ações de conscientização sobre educação ambiental promovida pela Prefeitura e Guarulhos. Com distribuição de folhetos e aviso sonoro, a população foi orientada sobre o uso correto dos contêineres de lixo destinados exclusivamente aos moradores das vielas, que, por sua vez, devem respeitar os dias de coleta para evitar acúmulo e transbordamento de lixo.

Na ação, servidores do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos percorreram toda a extensão das vielas Esmeralda e Diamante, da rua 8-B e de um trecho da rua Padre Dorindo de Oliveira Matias.

Outros pontos abordados pelos servidores junto à comunidade, foram o descarte correto de móveis velhos e outros inservíveis, como pneus e colchões, nos Ecopontos Joga-Tralha e de animais de estimação mortos nas unidades do PET Eterno.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e a limpeza urbana em toda a cidade, bem como a importância da participação da população. “O descarte correto do lixo promove um ambiente mais saudável para os próprios moradores, evitando o acúmulo de resíduos nas ruas, o mau cheiro e a proliferação de vetores transmissores de doenças, como ratos”, afirmou.

Limpeza

Durante a mobilização, servidores removeram resíduos descartados irregularmente na Rua 8-B, onde também foram instalados contêineres para a coleta adequada do lixo domiciliar. Além disso, foram realizadas ações de limpeza em outros pontos críticos de descarte irregular, incluindo áreas próximas aos contêineres localizados na rua Padre Dorindo de Oliveira Matias e na avenida Marginal Norte Direita.