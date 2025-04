Prefeitura e CIEE ofertam 300 vagas para jovens aprendizes no aeroporto de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está selecionando interessados em concorrer a 300 vagas para jovens aprendizes oferecidas pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os interessados precisam ter entre 18 e 22 anos de idade, ter o ensino médio completo ou em curso.

Interessados devem comparecer à Casa do Emprego (antigo CIET) mais próxima, na terça-feira, dia 8, até às 16h, para retirar encaminhamento para participar do processo seletivo. As entrevistas acontecerão na quarta-feira, dia 09, no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo.

Endereços

Casa do Emprego – Centro

Av. Monteiro Lobato, n° 734 – Macedo (Centro Municipal de Educação Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica

Av. Atalaia do Norte Nº 544 (CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas

Estrada Capão Bonito, n° 53 (dentro do CIC)

Casa do Emprego – Vila Augusta

Av. Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão

Av. São Luíz, 315 (dentro da FIG – Unimesp)

Casa do Emprego – Jd. São João

Ao lado do terminal São João