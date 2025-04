Prefeitura realiza mutirão de zeladoria em avenida do Parque Continental

A Prefeitura promove nesta quinta-feira (3), um mutirão de zeladoria na avenida Koki Koga, no Parque Continental. Para desenvolver a ação, a Secretaria de Administrações Regionais (SAR) movimentou equipes das regionais Vila Galvão/Cabuçu, Centro, Taboão, São João e Bonsucesso.

Os trabalhos estão sob a coordenação da regional Vila Galvão/Cabuçu. Entre os serviços executados em toda a extensão da via estão roçagem mecanizada do mato alto, limpeza e remoção de resíduos. A regional Vila Galvão/Cabuçu destacou ainda equipes para o corte mecanizado do mato alto na avenida Transguarulhense e na UPA Paulista.

As equipes das oito regionais da pasta estão realizando constantemente por toda a cidade os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.