GCM prende três homens por tráfico e aprende 9,2 kg de entorpecentes no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois homens na noite de sexta-feira (4) e um homem na noite de sábado (5), apreendendo com eles 9,2 kg de entorpecentes. Os flagrantes ocorreram durante os desdobramentos da Operação Guarulhos Mais Segura, em ações conjuntas das equipes especializadas do Canil e da Ronda Ostensiva (Romu).

As duas primeiras prisões ocorreram na Viela Abril, no Jardim Palmira, com a apreensão de 500 gramas de maconha e cocaína. A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Policial (avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro), onde os acusados ficaram detidos por tráfico de entorpecentes.

Na noite de sábado (5), um homem foi detido em um barraco na passagem Antônio Nunes da Silva, no Taboão. Na averiguação do local, os agentes localizaram três tijolos de maconha, além de 2.082 embalagens prontas para a comercialização contendo cocaína e outras 923 com maconha, três balanças de precisão, oito facas, três radiocomunicadores, um liquidificador, uma peneira, dois cadernos com a contabilidade do tráfico e oito mil eppendorfs vazios.

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados ao 7° Distrito Policial (estrada Guarulhos-Nazaré, 2.447 – São João) para conhecimento da autoridade de plantão, que requisitou perícia técnica, cujo laudo positivou para 5,6 kg de maconha e 3,1 de cocaína, totalizando 8,7 kg de entorpecentes. Em seguida, a autoridade ratificou a prisão em flagrante e lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, mantendo o acusado detido e à disposição da Justiça.